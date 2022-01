Le duel entre le Chili et l’Espagne a accouché d’une très grosse perfor­mance de Bautista Agut. Virevoltant, perfor­mant, l’Espagnol a livré un premier set de très très haut niveau.

« C’était un grand match. Je me suis senti très solide et à l’aise dès la première minute de jeu. J’ai aimé la vitesse et la préci­sion de mes frappes. J’aimerais pouvoir toujours faire un premier set comme celui‐ci, non ? (Rires). De plus en face Garin n’est pas un joueur de seconde zone, c’est donc un très très bon départ », a déclaré Bautista, vain­queur 6–3, 6–0.

L’Espagne domine donc le Chili 2 à 0 après le succès de Pablo Carreno Busta qui a lutté face à un adver­saire qu’il jouait pour la première fois.