Lors d’une entrevue accordée au journal espagnol AS, Roberto Bautista Agut, qui s’apprête à disputer l’ATP Cup avec l’Espagne, a été interrogé sur cette nouvelle compétition par équipe. Logiquement moins emballé comparé à une Coupe Davis à domicile, le 9e joueur mondial estime que ce tournoi servira de repère moins de 20 jours avant le début de l’Open d’Australie.

« C’est un format un peu similaire à celui de la Coupe Davis, mais les sensations sont assez différentes, car à Madrid nous avons eu le soutien de tout le public et ici c’est forcément différent. Je pense que c’est un tournoi utile avant l’Open d’Australie. Je pense que nous avons une bonne équipe et j’espère que nous pourrons jouer de nombreux matchs et arriver à un bon rythme pour le premier Grand Chelem de l’année. »