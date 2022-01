Vainqueur d’Ugo Humbert en ayant livré un match solide, l’Italien a même pas pris le temps de contrôler son niveau de perfor­mance : « Je n’ai pas vérifié mes statis­tiques aujourd’hui, mais je sais que je me sentais vrai­ment bien avec mon service. 18 as directs ? C’est génial. Je pense que le rythme a été plutôt bon. On ne se fatigue jamais quand on sert aussi bien. Le le service est une arme que j’ai et quand ça marche comme ça, ça m’aide beaucoup ».