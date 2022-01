Brillamment quali­fiée pour le dernier carré de l’ATP Cup, l’Espagne, qui affron­tera la Pologne d’Hubert Hurkacz ce vendredi, peut compter sur deux joueurs pour l’ins­tant invaincus et dans une sacrée forme. 20e joueur mondial et numéro deux de l’équipe derrière Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta est revenu sur cette excel­lente période.

« Nous avons fait du bon travail. C’est très impor­tant d’être en demi‐finale et d’avoir gagné les trois tours de quali­fi­ca­tion que nous avons disputés dans cette ATP Cup. Avec Roberto (Bautista Agut), nous sommes dans un grand moment de forme et nous sommes décro­chons de bons résul­tats. Maintenant, nous devons penser à la Pologne. Nous devons être prudents mais penser que nous avons une chance de gagner. Nous avons une très bonne équipe et si nous conti­nuons comme aujourd’hui (mercredi), je pense que nous avons une bonne chance d’être en finale. »