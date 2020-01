Droits Photos Corinne Dubreuil

Comme nous en parlions hier, et même si les joueurs veulent une fusion entre l’ATP Cup et la Coupe Davis n’est pas possible. Le directeur de l’Open 13 l’a confirmé dans les colonnes de l’Equipe ce jour : « Cela ne sera à rien d’en parler. Les contrats sont signés, tant pour l’ATP Cup que pour Kosmos avec la Coupe Davis. Les rompre coûterait trop cher, tout le monde est engagé. Il faut juste regarder les contrats ». Plus tôt dans son entretien, Jean-François Caujolle confirme bien que l’ATP Cup a pris le dessus sur la Coupe Davis : « L’ATP Cup a gagne le combat. Très objectivement, et très nettement, c’est la Coupe Davis qui pâtit le plus de la comparaison »