En novembre dernier, la nouvelle formule de la Coupe Davis avait fait parler en raison de son nouveau format et de sa programmation. La rencontre entre l’Italie et les Etats-Unis s’était terminée à 4h04 du matin dans un stade vide. Quelques semaines plus tard, le problème est identique à l’ATP Cup où la Bulgarie a battu la Grande-Bretagne au double décisif à Sydney dans une enceinte presque vide. Il était 2h47 du matin quand Dimitrov et Lazarov ont réussi leur exploit.

A la différence de la Coupe Davis qui se déroulait sur une semaine avec des matchs pratiquement tous les jours, les joueurs ont un jour de repos en ATP Cup car la compétition est plus longue. Néanmoins, la programmation risque de susciter de nombreux débats car évoluer devant un stade vide n’est sans doute pas l’image que souhaiter renvoyer l’ATP…