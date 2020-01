Pour son premier match officiel de la saison 2020, Novak Djokovic a été bousculé par le revenant Kevin Anderson. Absent du circuit depuis sa défaite au troisième tour de Wimbledon et retombé à la 91e place mondiale, le Sud-Africain a affiché un visage intéressant en perturbant le numéro 2 mondial. Il aurait pu l’amener dans une troisième manche s’il avait converti sa balle de set dans le tie-break. Le Serbe, lui, s’est montré parfois agacé sur certaines décisions arbitrales mais il est parvenu à se montrer solide dans les deux jeux décisifs pour l’emporter 7-6(5), 7-6(6) en 2h23 de jeu. Ce succès offre ainsi la victoire à la Serbie aux dépens de l’Afrique de Sud suite au premier succès de Dusan Lajovic sur Lloyd Harris (3-6, 7-6(4), 6-3).

Standing firm down under 🇷🇸@DjokerNole edges a high-quality encounter with Anderson 7-6 7-6 to open his 2020 season with a win#ATPCup pic.twitter.com/eozOwnq1R9

— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2020