Alors qu’il devait ini­tia­le­ment affron­ter Rafael Nadal en deuxième rota­tion de la confron­ta­tion entre l’Australie et l’Espagne, Alex De Minaur a fina­le­ment eu la sur­prise de voir Roberto Bautista Agut prendre la place du numé­ro 2 mon­dial à cause d’un dos blo­qué. Vainqueur du pre­mier set, le jeune aus­tra­lien a fina­le­ment fini par céder et l’Australie s’est lour­de­ment incli­née 3–0. Loin d’être dévas­té, le vain­queur du tour­noi d’Antalya le 13 jan­vier der­nier a pu se tes­ter après deux semaines de quarantaine.

« C’était mon tout pre­mier match de l’é­té aus­tra­lien. Malgré la défaite, je suis quand même heu­reux d’avoir pu atteindre un niveau éle­vé face à un si bon joueur comme Roberto. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, j’ai pu en quelque sorte tes­ter mes nerfs et enle­ver les toiles d’araignée après plus de deux semaines sans jouer. Je serai prêt à jouer demain et j’es­père pou­voir appor­ter mon pre­mier point », a décla­ré celui qui affron­te­ra le Grec Stefanos Tsitsipas à par­tir de 9h, heure fran­çaise. Un gros duel en perspective.