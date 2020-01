Alex de Minaur sera l’un des atouts de l’Australie qui aura un groupe très relevé avec l’Allemagne, le Canada et la Grèce. Le numéro 1 australien s’est exprimé en ce nouvel an sur ses attentes (propos relayés par Ubitennis) : « L’ATP Cup est un tournoi qui est inscrit dans mon calendrier et que j’attends avec impatience. Nous avons une bonne ambiance dans l’équipe, alors j’ai hâte d’être avec les gars, de jouer avec eux et de tirer le meilleur de chacun. Nous avons une équipe très solide et je sais que tout le monde va y laisser son coeur sur le terrain pour obtenir le meilleur résultat possible. »