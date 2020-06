Défait par Rafael Nadal en demi-finales de l’ATP Cup (4-6, 7-5, 6-1), Alex de Minaur rumine encore une défaite qu’il appréhende cependant de façon positive (propos relayés par The Age) : « C’est l’un des matchs les plus durs de ma carrière. J’étais vraiment pas loin de battre le numéro un mondial, mais j’ai perdu à cause de quelques petits détails. Malgré la défaite, j’ai beaucoup appris de ce match. Je pense qu’il faut toujours faire ressortir le côté positif des choses. J’ai montré beaucoup de choses que les gens ne me pensaient pas capable de faire. J’aurais de nouvelles occasions de battre les meilleurs joueurs du circuit. »