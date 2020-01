Grigor Dimitrov aura un statut particulier pour cette première édition de l’ATP Cup : il sera capitaine et joueur de l’équipe de Bulgarie. A deux jours du premier match face à la Grande-Bretagne, le numéro 1 bulgare se confie sur son rôle dans des propos relayés par le site de l’ATP : « Je suis très heureux de partager et passer beaucoup de temps avec eux. Je leur demande toujours ce qu’ils veulent et ce dont ils ont besoin. Pour moi, c’est un honneur. J’ai toujours joué pour la Bulgarie et participer à l’ATP Cup est quelque chose de très spécial. Je prends mon rôle de joueur et de capitaine très au sérieux. Être coach est l’un des jobs les plus difficiles. Maintenant, je sais ce que cela signifie d’être de l’autre côté. Ces derniers jours j’ai passé du temps avec les joueurs sur le court et c’est une expérience très différente. » Après la Grande-Bretagne, la Bulgarie affrontera la Moldavie et la Belgique.