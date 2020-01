Alors que la saison s’apprête à débuter en Australie, le pays est ravagé par de terribles incendies. A l’initiative de Nick Kyrgios, très affecté, la fédération australienne va lever des fonds pour venir en aide aux victimes. Sur son compte Twitter, Novak Djokovic a apporté son soutien : « C’est très triste de savoir que des gens et des animaux ont perdu leur maison dans les incendies. Mes pensées et mon soutien vont à toutes les victimes. »

It was mixed emotions with #TeamSerbia to help raise awareness about koala’s endangered habitats. It’s very sad to know how many people & animals have lost their homes to the #bushfires. My heart and support goes out to all those affected ❤️🙏🏼 https://t.co/11ga3wSZfj

