Novak Djokovic, qui disputera les quarts de finale de l’ATP Cup avec la Serbie après avoir obtenu la première place du groupe A, a confié en conférence de presse ses impressions sur l’atmosphère de cette nouvelle compétition par équipes : « Sydney a une grande communauté serbe et j’espère qu’on aura un aussi bon soutien que l’on a eu à Brisbane. Ce tournoi est une compétition par équipes, je la considère ainsi et c’est ce que nous ressentons tous. Le fait de vivre cette expérience ensemble sur plusieurs sites en Australie (Brisbane, Perth et Sydney) peut s’apparenter à une Coupe du monde. C’est quelque chose que je n’avais jamais ressenti. » Pour rappel, la phase finale se déroulera à Sydney à partir de jeudi.