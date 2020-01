Au terme d’une double aux multiples rebondissements et qui a été électrique, Novak Djokovic et Viktor Troicki ont apporté le point de la victoire à la Serbie face à la France de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin. Les Serbes, qui étaient menés 3-2 mini-break dans le super tie-break, ont ensuite enchaîné huit points de rang pour l’emporter finalement 6-3, 6-7(5), 10-3. La Serbie est qualifiée pour les quarts de finale qui auront lieu à Sydney. Face à l’Afrique du Sud, les Bleus tenteront de finir dans les deux meilleurs deuxièmes.

