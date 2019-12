Au cœur d’un groupe A composé de la France, du Chili et de l’Afrique du Sud, la Serbie de Novak Djokovic sera la nation favorite devant les Bleus. Dusan Lajovic, Nikola Milojevic, Nikola Cacic et Viktor Troicki accompagneront le numéro 2 mondial dans cette nouvelle compétition par équipe. Interrogé sur cette dernière, le tenant du titre à l’Open d’Australie s’est dit fier de représenter une fois de plus son pays :

« J’adore l’Australie. J’ai connu une incroyable décennie depuis le premier Grand Chelem que j’ai remporté à Melbourne en 2008, a déclaré Djokovic. Depuis lors, ça a été une histoire d’amour. Je pense que c’est formidable pour notre sport que nous ayons une innovation introduite dans un pays qui aime le tennis. Il y a un élément du tournoi individuel mais il est combiné avec un concept d’équipe et j’aime porter les couleurs de mon pays ; nous espérons que nous pourrons recevoir un bon soutien et nous amuser beaucoup. »