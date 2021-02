Solide lau­réate du Canada après le double déci­sif rem­por­té par la paire Djokovic/Krajinovic face à Raonic et Shapovalov, la Serbie, tenante du titre, s’est ras­su­rée lors de cette pre­mière confron­ta­tion sur cette com­pé­ti­tion par équipe. Son lea­der, Novak Djokovic, s’est expri­mé à l’is­sue de cette pre­mière vic­toire et il sem­blait par­ti­cu­liè­re­ment euphorique.

« Filip a été phé­no­mé­nal. Dans le deuxième set, il a joué des coups clés au moment où c’é­tait le plus néces­saire. Nous nous sommes bat­tus, nous aurions pu ter­mi­ner le deuxième set plus tôt, mais Denis et Milos ont bien ser­vi. C’était exci­tant. Nous avons rem­por­té une belle vic­toire. Je l’ai sen­ti, je suis chez moi. Je suis amou­reux de cet endroit, j’ai eu beau­coup de suc­cès ici. Il me semble que je viens chaque année avec plus de confiance. Les fans ici sont aus­si très pas­sion­nés. C’est une oppor­tu­ni­té unique pour ceux d’entre nous qui repré­sentent la Serbie loin de notre pays. L’année der­nière a été incroyable. En dehors de Belgrade, c’est ici que nous avons le plus de soutien. »