C’est un sacré duel que nous ont offert Kevin Anderson de retour à la compétition depuis juillet 2019 et Novak Djokovic. Comme un apéritif que ce qu’il pourrait arriver à l’Open d’Australie. Si le Serbe l’a emporté en deux manches en deux tie-break, il a du sortir le « grand jeu » pour s’en sortir. C’est d’ailleurs le constat qu’il faisait sur le court après cette victoire très intéressante en terme de confiance pour le reste de la compétition : « Sincèrement pour un match qui ouvre ma saison, c’est fantastique. D’ailleurs, je tiens aussi à remercier les fans car l’ambiance était top et j’ai vraiment apprécié le soutien de mes compatriotes. En terme de de jeu, je ne peux qu’être satisfait car Kevin m’a obligé à hausser mon niveau de jeu notamment dans le money time. Non vraiment, c’est très satisfaisant »