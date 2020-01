Novak Djokovic est sorti vainqueur d’un match magnifique face à Daniil Medvedev (6-1, 5-7, 6-4) pour offrir la qualification en finale de l’ATP Cup à la Serbie. En conférence de presse, le Serbe est revenu sur cette victoire : « C’était excitant, épuisant, terrible, c’était tout à la fois. On est arrivé à un point où aucun de nous deux était en échec en fond de court, alors il y a eu de nombreux échanges et c’était exigeant physiquement et mentalement. Daniil a montré pourquoi il était l’un des meilleurs joueurs du monde, un Top 5. Il avait une idée claire de ce qu’il voulait faire et cela a très bien fonctionné. Il s’est montré solide et agressif du fond. Quand tu joues contre un tel joueur qui ne rate rien, alors il faut travailler davantage et cela génère de la nervosité et de la pression. C’est l’un des matchs les plus excitants que j’ai joué. »