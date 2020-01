Vainqueur difficile de Denis Shapovalov (4-6, 6-1, 7-6(4)), Novak Djokovic a conscience qu’il va devoir hausser son niveau face à Daniil Medvedev en demi-finale de l’ATP Cup. « Je dois encore améliorer certaines choses pour atteindre mon meilleur niveau. Je ne suis pas content de tout, et même si je n’ai pas été à mon meilleur niveau, je suis conscient que j’avais un adversaire qui a produit un niveau de tennis très élevé et qui m’a causé beaucoup de problèmes, a rappelé le numéro 2 mondial en conférence de presse. Maintenant, je dois me reposer un peu pour être frais pour affronter Medvedev. Ce sera un bon test pour l’Open d’Australie. »

« Avec Nadal, ils étaient les deux meilleurs joueurs sur la dernière partie de l’année. »

Le Serbe s’est ensuite exprimé sur la qualité de son futur adversaire : « Daniil m’a battu lors de notre dernière confrontation (à Cincinnati en 2019). Avec Nadal, ils étaient les deux meilleurs joueurs sur la dernière partie de l’année. Il a un service très fort, il se déplace bien. Il est très difficile à battre, à moi d’être à mon meilleur niveau pour obtenir la victoire. »