Denis Shapovalov, finaliste de la Coupe Davis avec le Canada, a été le premier à exprimer son incompréhension de voir deux compétitions par équipes à six semaines d’intervalle. Présent ce jeudi en conférence de presse à Perth où il débutera face à l’Afrique du Sud avec la Serbie, Novak Djokovic a été interrogé sur les propos du Canadien. Et le numéro 2 mondial partage son avis : « Nous avons besoin d’une seule super coupe du monde et peu importe comment vous l’appelez. Cela ne se produira pas encore l’année prochaine mais si les deux parties, l’ITF pour la Coupe Davis et l’ATP se réunissent rapidement, alors cela pourra arriver éventuellement en 2022. J’espère que cela se produira car c’est assez difficile de faire en sorte que les meilleurs joueurs s’engagent à jouer les deux événements, la Coupe Davis et l’ATP Cup. Et il y a seulement six semaines d’intervalle, donc cela n’aide pas pour le marketing et la valeur de l’événement. »