Numéro 2 de la Grande‐Bretagne derrière Cameron Norrie pour l’ATP Cup qui débute cette nuit, Daniel Evans était présent ce jeudi en confé­rence de presse avec toute son équipe. Et l’ac­tuel 25e joueur mondial a tenu à souli­gner l’im­por­tance d’une telle compé­ti­tion par équipe dans un sport autant personnel que le tennis.

« C’est bon d’être avec mes coéqui­piers. C’est un événe­ment diffé­rent, et vous pouvez vous amuser beau­coup plus en étant entouré d’autres personnes. Normalement, on est très égoïste et vous vous occupez de vos propres affaires, mais c’est cool de voir tous les autres se préparer ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau cette semaine. »