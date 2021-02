Future adver­saire des Bleus en ATP Cup, l’Italie se montre confiante à l’aube de son entrée dans la com­pé­ti­tion face à l’Autriche de Dominic Thiem. Il faut dire qu’elle a des rai­sons de l’être : avec Jannik Sinner et Lorenzo Musetti, la Squadra Azzurra a de beaux jours devant elle. Et cela sans comp­ter ses actuels titu­laires, Matteo Berrettini et Fabio Fognini, res­pec­ti­ve­ment 10 et 17èmes joueurs mon­diaux. Ce sont d’ailleurs eux qui ont répon­du aux ques­tions de la presse à l’oc­ca­sion du media day de la com­pé­ti­tion, appré­ciant à sa juste valeur le retour du public dans les tri­bunes australiennes.

« Nous sommes tous très exci­tés. Nous vou­lons jouer. Et c’est bien que le public soit de retour. Cela ne s’é­tait pas pro­duit depuis un moment. Ce sera très sym­pa. C’est tou­jours amu­sant de jouer un tour­noi par équipe », a décla­ré Berrettini. Tout de suite rejoint par son com­père Fognini : « Pour la per­sonne et le joueur que je suis, j’ai besoin du public. Je suis un peu fou et par­fois je fais des choses spé­ciales dans tous les sens du terme. S’il y a un public, j’ai plus de plai­sir à les faire. »

La future oppo­si­tion face à Gaël Monfils et Benoit Paire s’an­nonce déjà savoureuse.