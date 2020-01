Vainqueur de Rafael Nadal en deux manches lors d’un duel de très haut niveau, David Goffin a expliqué après son succès, la tactique qui lui a permis de dominer le numéro 1 mondial. Cela pourra donner des idées aux futurs adversaires de l’Espagnol : « Je savais que Rafa allait devoir prendre la balle un peu plus tôt, prendre un peu plus de risques, car j’étais dans le terrain et j’essayais de toujours dicter les échanges. C’est la seule façon de le gêner mais cela demande beaucoup d’efforts. Il fallait par contre que je reste coller à ma ligne de fond et que j’arrive à continuer à avancer. Et c’est ce que j’ai fait. Je suis très heureux de cette victoire car j’ai retrouvé la confiance pour aller défier ce type de joueurs. »