Vainqueur de Radu Albot (6-4, 6-1) avec la Belgique face à la Moldavie, David Goffin n’a pas raté son retour sur les courts pour débuter 2020. En conférence de presse, le Belge a fait part de sa satisfaction et surtout de sa motivation : « J’ai eu une très bonne intensité, une bonne énergie et une bonne attitude. Cela a fait la différence. Je suis très motivé et heureux de commencer l’année avec de nouvelles ambitions alors c’est pourquoi c’était un bon match aujourd’hui (lire ce vendredi). Ce n’est jamais facile de commencer la saison, une première compétition par équipes, un nouveau format. Alors je suis très content de la manière dont j’ai joué. »