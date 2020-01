Toujours blessé à l’aine, Andy Murray a été contraint de renoncer à la tournée australienne où il devait disputer l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Tim Henman, capitaine de la formation britannique pour l’ATP Cup, a réagi au forfait de son leader (propos relayés par puntodebreak) : « Nous sommes tristes pour Andy car il ne peut pas être ici et être compétitif. Il voulait revenir en Australie, jouer à nouveau et être en forme à 100 %. C’est décevant pour l’équipe de perdre un joueur comme lui, mais nous continuerons et ferons de notre mieux. Cameron (Norrie) et Dan (Evans) se sont bien entraînés. Joe (Salisbury) et Jamie (Murray) sont deux des meilleurs joueurs de double au monde. » La Grande-Bretagne débutera la compétition dès vendredi à Sydney face à la Bulgarie.