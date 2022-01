Repêchée à la dernière minute pour disputer l’ATP Cup suite au forfait de l’Autriche, l’équipe de France va devoir sortir le très grand jeu si elle veut sortir de sa poule composée de la Russie, de l’Italie et du pays hôte l’Australie.

Emmenée par son numéro un, Ugo Humbert, ainsi que par Arthur Rinderknech et la paire de double composée de Édouard Roger‐Vasselin et de Fabrice Martin, les Bleus sont aussi à Sydney pour prendre du plaisir et des repères en ce début de saison 2022.

Alors qu’on ne l’a plus revu depuis sa défaite au premier tour du Challenger d’Orléans face à Quentin Halys, Ugo Humbert va donc regoûter à la compé­ti­tion cette nuit et de quelle manière. Celui qui est consi­déré comme l’avenir du tennis trico­lore va affronter le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, en guise de reprise. Un duel où Ugo ne partira pas favori même si Daniil ne sera certai­ne­ment pas encore au sommet de sa forme après une pré‐saison intense.

Au niveau des confron­ta­tions, et c’est une surprise, c’est le Français qui mène 1–0 après une victoire au premier tour de l’ATP 500 de Hambourg en 2020 sur terre battue.