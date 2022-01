Ce jeudi aura lieu la dernière journée des phases de groupe de l’ATP Cup. Si la Pologne et l’Espagne sont d’ores et déjà quali­fiées pour les demi‐finales, il reste encore deux places à prendre.

Si toutes les nations du groupe C peuvent encore se quali­fier, à savoir les États‐Unis, qui vont affronter la Grande‐Bretagne, et l’Allemagne, opposée au Canada, nous auront le droit à une finale dans le groupe B, celui de la France déjà éliminée.

En effet, les deux fina­listes de l’édi­tion précé­dente, l’Italie et la Russie, vont donc s’af­fronter pour accéder au dernier carré de la compétition.

Normalement favoris, les Russes, privés de Rublev, Karatsev et Khachanov, feront face à une équipe d’Italie redou­table et emmenée par ses deux top 10 mondiaux Berrettini et Sinner. Si Medvedev a toute les armes pour résister à Matteo, il sera en revanche plus diffi­cile pour Roman Saffiulin, l’une des révé­la­tions de cette ATP Cup, de riva­liser avec Jannik.

Et en cas de double décisif, l’Italie serait égale­ment avan­tagé grâce à son expé­rience même si la paire Medvedev/Saffiulin en a étonné plus d’un cette semaine à Sydney.