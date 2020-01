Karen Khachanov lance idéalement la Russie dans le deuxième quart de finale de l’ATP Cup. Le Russe (17e) a pris le meilleur sur l’Argentin Guido Pella (25e) en s’imposant 6-2, 7-6(4). La Russie mène 1-0 et Daniil Medvedev a l’occasion de valider le billet pour les demi-finales de l’ATP Cup.

