L’Espagne ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ dans cette demi-finale face à l’Australie. Roberto Bautista Agut (10e) a totalement éteint Nick Kyrgios (29e) en le dominant aisément 6-1, 6-4. L’Australien a connu un léger réveil au deuxième set car il avait été totalement dominé dans le premier acte où il n’a remporté que neuf points sur 20 sur ses mises en jeu. Face à Alex de Minaur, Rafael Nadal a l’occasion d’envoyer son pays en finale face à la Serbie.

Rock solid Roberto 💪@BautistaAgut scores a 6-1 6-4 victory over Nick Kyrgios to give Spain the 1-0 lead over Australia in Sydney. #ATPCup pic.twitter.com/B1W5pGdmZC

— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2020