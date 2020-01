Depuis le début de la compétition, Nick Kyrgios n’en finit plus d’épater. Après sa victoire sur Stefanos Tsitsipas, l’enfant terrible de la petite balle jaune a été le grand artisan de la qualification de l’Australie en demi-finale de l’ATP Cup avec ses victoires en simple et en double face à la Grande-Bretagne. « Aujourd’hui (lire ce jeudi), c’était sans doute l’un des meilleurs matchs de ma carrière, a confié le natif de Canberra en conférence de presse. Arriver en demi-finale de la première ATP Cup, devant notre public, c’est très spécial. »

L’actuel 29e mondial a ensuite fait part de ses sensations dans cette nouvelle compétition. Et il se sent bien : « J’adore cette compétition, comme j’aime la Coupe Davis. Disputer une compétition par équipes, représenter son pays est une sensation unique, alors le faire devant son public est quelque chose d’encore plus fort. Je suis très concentré sur le tournoi et je ne pense pas à l’Open d’Australie. Je fais tout ce que je peux et je me sens très bien. Je sais que si je continue à ce niveau, je peux battre n’importe qui. »