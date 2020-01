A deux jours de l’ouverture de l’ATP Cup, Nick Kyrgios s’est présenté en conférence de presse. Le natif de Canberra a d’abord expliqué qu’il se sentait bien, lui qui a été perturbé par une blessure à l’épaule (propos relayés par Ubitennis) : « Je n’ai encore eu aucune blessure cette année. J’ai fait un entraînement et le corps a bien tenu. »

L’Australien s’est ensuite réjoui de retrouver l’atmosphère des compétitions par équipes et surtout d’évoluer devant son public : « J’adore être avec les gars, j’aime l’environnement des matchs par équipes. Je fais ce ce que je peux pour en tirer le meilleur profit, je sais que j’ai leur soutien et ça me donne une bonne énergie. Et puis, nous les Australiens, on voyage toute l’année. J’étais absent pendant six mois et demi (en 2019), alors pouvoir jouer devant nos fans à domicile est génial. »

L’Australie est dans groupe F à Brisbane face à la Grèce, le Canada et l’Allemagne. Autant dire qu’il s’agit d’un groupe extrêmement dense.