Très affecté par les incendies qui ravagent l’Australie, Nick Kyrgios montre un côté sensible de sa personnalité. A son initiative, Tennis Australia a annoncé qu’elle allait lever des fonds pendant ses différents tournois. Le natif de Canberra, lui, a décidé de faire des dons lui-même lors de ses matchs : « Je lance le soutien aux personnes touchées par les incendies. Je ferai un don de 200$ à chaque ace que je réussirai dans les tournois auxquels je participe cet été. » Cela concerne l’ATP Cup, l’exhibition de Kooyong et l’Open d’Australie.

Ses coéquipiers l’ont imité comme Alex de Minaur et John Millman. Samantha Stosur fera de même avec 200$ pour chaque ace.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 2, 2020