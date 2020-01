La première journée de l’ATP Cup s’achève par la victoire surprise de la Bulgarie aux dépens de la Grande-Bretagne (2-1) ! Grigor Dimitrov, qui avait permis à son pays de revenir à 1-1 suite à sa victoire sur Dan Evans, a assumé son statut de numéro 1 et de capitaine en disputant le double décisif aux côtés de son jeune compatriote Alexandar Lazarov. Ce dernier, modeste 517e mondial, a été héroïque notamment dans le super tie-break où les Bulgares écartent deux balles de match face à Jamie Murray et Joe Salisbury. Face à l’une des meilleures paires mondiales, les Bulgares s’imposent 7-6(5), 6-7(7), 11-9 et signent un succès 2-1 totalement renversant.