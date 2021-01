Chaque jour, on découvre une nouvelle composition d’équipe pour l’ATP Cup. Espagne, Serbie, Australie, Italie, Allemagne, la compétition prend forme et il semble bien que les stars seront présentes au rendez-vous.

Côté tricolore seule la présence de Benoit Paire semble pour l’instant acquise sachant que les autres joueurs potentiels ne se sont pas prononcés.

On pense forcément à Gaël Monfils, Ugo Humbert, voir Adrian Mannarino si l’on se base sur le classement.

On pourrait aussi finalement y inclure P2H qui peut jouer en simple et en double, ou Gilles Simon qui avait été le capitaine l’an dernier. Richard Gasquet, proche de la « Monf » et Benoit peut aussi être candidat.

Bref, ce retard à l’allumage est peut-être lié à ces nombreux choix. Ce qui n’est pas le cas pour toutes les nations qualifiées.

Nous avons contacté ce jour la DTN pour en savoir plus, elle nous a répondu de contacter Gilles qui est encore le capitaine officiel.