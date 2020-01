Mal partie après sa défaite face à la Bulgarie, la Grande-Bretagne s’est refaite une santé (NDLR : Victoire ce jour face à la Moldavie 3-0) même si ce groupe C n’était pas le plus compliqué avec la présence de la Bulgarie et la Moldavie, mais aussi de la Belgique dont les numéro 2 étaient pas très bien classés.

Du coup, les hommes de Tim Henman avec deux victoires (Moldavie et Belgique) se classent à la premier place avec 2 victoires et 1 défaites, 6 victoires et 3 défaites dans le bilan comptable des rencontres devant la Belgique et la Bulgarie grâce au pourcentage lié aux sets.

La Belgique risque aussi de concourir pour une place de meilleur 2ème. Les hommes de Jamie Murray rejoignent l’Australie, la Serbie, la Russie, qui sont également déja dans le grand 8.