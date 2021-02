L’ATP Cup débute demain à 10 h heure locale et une grande par­tie des meilleurs joueurs de la pla­nète seront pré­sents. Cette édi­tion s’annonce par­ti­cu­liè­re­ment rele­vée. La Serbie, qui affron­te­ra le Canada lors du match d’ouverture, a dors et déjà son chant offi­ciel. Dans une vidéo pos­tée sur Twitter, on peut écou­ter ce « chant de guerre » qui devra emme­ner l’équipe Serbe le plus loin possible.

L’année der­nière, Djokovic et ses coéqui­piers avaient célé­bré leur vic­toire à Sydney avec les chan­sons « March on the Drina » et « Vidovdan ». L’ambassadeur du Kosovo en Bulgarie, Edon Kahn, avait alors cri­ti­qué l’é­quipe de ten­nis serbe pour avoir chan­té une chan­son sur le Kosovo avec les paroles sui­vantes : « Personne ne peut arra­cher le Kosovo de mon âme ».

En espé­rant que cette fois‐ci, leur chant ne fera pas polémique…