Oui, le ten­nis revit à Melbourne. Oui, les gra­dins peuvent de nou­veau se rem­plir. Et oui, nous allons bien­tôt pou­voir de nou­veau nous réga­ler devant les matchs de l’ATP Cup. Plus que quelques heures à patien­ter avant le début offi­ciel de la com­pé­ti­tion, à minuit heure fran­çaise, avec un allé­chant Serbie‐Canada. Les tenants du titre et leur lea­der Novak Djokovic devront impé­ra­ti­ve­ment se défaire de l’é­quipe emme­née par Shapovalov et Raonic, avant d’al­ler défier l’autre favo­rite du groupe A, l’Allemagne d’Alexander Zverev.

Toujours à par­tir de minuit, ce seront les Italiens et les Autrichiens, futurs adver­saires de nos Bleus dans le groupe C, qui seront aux prises. D’un côté Berretini‐Fognini face au duo favo­ri, Thiem‐Novak. Quant aux Français, ils enta­me­ront la com­pé­ti­tion mer­cre­di à minuit avec un bouillant Paire‐Fognini. Avant de conclure face à l’Autriche jeu­di à minuit.

En night ses­sion (soit 7h30, heure fran­çaise), les Espagnols de Rafa Nadal entre­ront en piste pour le groupe B face à l’Australie de De Minaur, qui aura l’a­van­tage de jouer à domi­cile. Le faux pas sera inter­dit pour les autres grands favo­ris de la com­pé­ti­tion, alors que Stefanos Tsitsipas et les Grecs s’af­fichent comme un sérieux out­si­der. Espagne‐Grèce, ce sera jeu­di à par­tir de 7h30.

Enfin, la Russie de Medvedev et Rublev fera office d’é­pou­van­tail dans le groupe D. Toujours dans la night ses­sion de demain, les Russes com­men­ce­ront par affron­ter l’Argentine de Schwartzman avant d’en découdre avec les Japonais emme­nés par Nishikori mercredi.

Vendredi, ce seront donc d’un côté les vain­queurs des groupes A et D, et ceux des groupes B et C de l’autre, qui se retrou­ve­ront à 7h30 heure fran­çaise pour une place en finale. On pour­rait donc se retrou­ver avec deux duels magni­fiques, Serbie‐Russie et Espagne‐Autriche… Avant une finale dan­tesque le len­de­main, same­di, tou­jours à la même heure.

Vivement demain !