La saison a vraiment commencé, c’est une certitude.



On a assisté ce matin à un duel de très très haut niveau entre le Belge et l’Espagnol. Duel où Goffin a démontré qu’il est déjà au top de sa forme. Rapide, vif, précis, avec une vraie tactique en tête, le Belge a dominé les débats pour s’imposer en deux manches : 6-4, 7-6 (3)

C’est la deuxième fois en 6 rencontres que Goffin l’emporte. Tactiquement, on retiendra que le Belge n’a pas hésité à jouer plein coup droit quand il le fallait. Côté espagnol, on a noté un certain manque de punch et aussi une vraie fébrilité sur seconde balle (NDRL : Double faute de Nadal à 2-5 dans le tie-break), même s’il faut noter la belle réaction de Rafa en fin de rencontre.

En effet, mené 6-4 4-2, et deux balles de double break contre lui, il a su se secouer pour pousser David au tie-break. Mais cela n’a pas été finalement suffisant.

Ce succès de Goffin permet aussi à la Belgique d’égaliser à 1 partout, le double sera donc décisif pour une place en demi-finale face à la Serbie. C’est l’une des plus belles victoires du Belge face aux ténors sur le circuit.