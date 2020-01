L’Allemagne peut souffler. Après la défaite d’Alexander Zverev, le duo Krawietz / Mies (qui a remporté Roland-Garros la saison dernière) a sauvé six balles de match dans le super tie-break face à Stefanos Tsitsipas et Michail Pervolarakis. Les Allemands s’imposent 3-6, 6-3, 17-15 et signent un succès 2-1 sur la Grèce.

DRAMA down under 😲 Krawietz & Mies save multiple match points as they defeat Greek pair Tsitsipas & Pervolarakis 3-6 6-3 17-15 to give Germany the victory over Greece ! #ATPCup pic.twitter.com/mrKmZTwVJw — Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2020