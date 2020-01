L’Australie est le premier pays qualifié pour les demi-finales de la première ATP Cup au terme d’une rencontre indécise et dense face à la Grande-Bretagne. Si Nick Kyrgios avait idéalement lancé son équipe en disposant aisément de Cameron Norrie (6-2, 6-2), Daniel Evans avait remis les deux formations à égalité en battant Alex de Minaur 7-6(4), 4-6, 7-6(2). Lleyton Hewitt a alors décidé d’aligner le duo Kyrgios / De Minaur en double pour défier Murray / Salisbury. Les deux compères ont sauvé quatre balles de match au super tie-break avant de l’emporter 3-6, 6-3, 18-16 ! L’Australie affrontera l’Espagne ou la Belgique.

