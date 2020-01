Devant son public, l’Australie a fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale. Forfait à la dernière minute en raison d’une blessure au dos, Nick Kyrgios a été remplacé par John Millman qui a fait vivre un petit cauchemar à Félix Auger-Aliassime en s’imposant aisément 6-4, 6-2. Alex de Minaur a ensuite apporté le point de la victoire en dominant Denis Shapovalov 6-7(6), 6-4, 6-2 alors qu’il était mené 7-6(6), 4-2. Le double Guccione / Peers a conclu le succès 3-0 grâce à une victoire 3-6, 7-6(3), 10-8 sur Auger-Aliassime / Shapovalov. L’Australie sera qualifié pour les quarts de finale si l’Allemagne bat la Grèce.

