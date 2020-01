La victoire miraculeuse de l’Allemagne sur la Grèce (2-1) fait le bonheur de l’Australie. Les compatriotes de Nick Kyrgios et Alex de Minaur sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont remporté leur deux premiers matchs sur le score de 3-0 face à l’Allemagne et le Canada.

See you in the Elite Eight, boys 🇦🇺

Team Australia are the first to qualify for the #ATPCup quarter-finals ! pic.twitter.com/f9Aha4Nsfx

— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2020