Comme la plupart des connaisseurs et des acteurs du tennis, Miguel Díaz, le président de la fédération espagnole, a tiré le signal d’alarme jugeant non productif l’idée que deux compétitions identiques par équipes s’enchaînent dans le calendrier tennistique : « L’incompréhension pourrait mettre en péril le développement de jeunes talents protégés par l’aide des fédérations. L’ITF et l’ATP doivent désormais se joindre, parler et s’unir pour s’élargir. Et nous allons tous gagner. C’est mon avis et je pense que des 90 % de la famille mondiale du tennis. »