Sydney, Ken Rosewall Arena, quarts de finale

A partir de 10h (minuit, heure française)

Serbie – Canada

Dusan Lajovic (SER) – Félix Auger-Aliassime (CAN)

Novak Djokovic (SER) – Denis Shapovalov (CAN)

Djokovic / Troicki (SER) – Auger-Aliassime / Shapovalov (CAN)

Pas avant 17h30 (7h30, heure française)

Belgique – Espagne

Steve Darcis (BEL) – Roberto Bautista Agut (ESP)

David Goffin (BEL) – Rafael Nadal (ESP)

Gille / Vliegen (BEL) – Carreno Busta / Nadal (ESP)