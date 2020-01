Sydney, groupe C

Bulgarie – Moldavie : 2-1

Dimitar Kuzmanov (BUL) bat Alexander Cozbinov (MDA) 6-1 7-5

Grigor Dimitrov (BUL) bat Radu Albot (MDA) 6-2 6-3

Albot / Cozbinov (MDA) battent Dimitrov / Lazarov (BUL) 6-4 7-6(4)

Belgique – Grande-Bretagne : 1-2

Steve Darcis (BEL) bat Cameron Norrie (GBR) 6-2 6-4

Daniel Evans (GBR) bat David Goffin (BEL) 6-4 6-4

Murray / Salisbury (GBR) battent Gille / Vliegen (BEL) 6-3 7-6(7)

Perth, groupe D

Italie – Norvège : 2-1

Stefano Travaglia (ITA) bat Viktor Durasovic (NOR) 6-1 6-1

Casper Ruud (NOR) bat Fabio Fognini (ITA) 6-2 6-2

Bolelli / Fognini (ITA) battent Durasovic / Ruud (NOR) 6-3 7-6(3)

Russie – USA : 2-1

Karen Khachanov (RUS) bat Taylor Fritz (USA) 3-6 7-5 6-1

Daniil Medvedev (RUS) bat John Isner (USA) 6-3 6-1

Krajicek / Ram (USA) battent Khachanov / Medvedev (RUS) 6-3 6-4

Brisbane, groupe F

Canada – Australie : 0-3

John Millman (AUS) bat Félix Auger-Aliassime (CAN) 6-4 6-2

Alex de Minaur (AUS) bat Denis Shapovalov (CAN) 6-7(6) 6-4 6-2

Guccione / Peers (AUS) battent Auger-Aliassime / Shapovalov (CAN) 3-6 7-6(3) 10-8

Allemagne – Grèce : 2-1

Jan-Lennard Struff (ALL) bat Michail Pervolarakis (GRE) 6-4 6-1

Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Alexander Zverev (ALL) 6-1 6-4

Krawietz / Mies (ALL) battent Pervolarakis / Tsitsipas (GRE) 3-6 6-3 17-15