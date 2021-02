On s’at­ten­dait à un gros duel entre l’Allemagne et la Serbie et il a tenu toutes ses pro­messes. Il a fal­lu attendre le super tie‐break dans le double pour voir Zverev et Struff l’emporter. Pourtant, ils étaient mal embar­qués dans cet exer­cice puis­qu’ils étaient menés rapi­de­ment 3 point à 0 avant de reve­nir et de s’im­po­ser 10 à 8. A noter d’ailleurs que Mischa le capi­taine a pré­fé­ré ali­gner Struff et Zverev plu­tôt que leur équipe de spé­cia­listes de double : Kraweitz‐Mies.

Le tenant du titre est donc éli­mi­née, l’Allemagne affron­te­ra la Russie pour une place en finale.

Un petit mot du Djokovic/Zverev qui a été d’un haut niveau. Alexandre tout en puis­sance notam­ment sur sa seconde balle a vrai­ment inquié­té le numé­ro 1 mon­dial. Sascha va se sou­ve­nir long­temps de la double faute sur balle de break alors qu’il ser­vait à 5 par­tout. Quand à Djokovic, il a confir­mé qu’il était « bien » sans être à son maximum.

Struff - Lajovic : 3–6, 6–3, 6–4

Zverev – Djokovic : 7–6 (3), 2–6, 5–7

Zvrerev/Struff – Djokovic/Kacic : 7–6 , 5–7, 10–8