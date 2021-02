Éliminée au stade des demi‐finales par la Serbie l’année der­nière, la Russie se hisse cette fois‐ci en finale après sa vic­toire face à l’Allemagne. Rublev (numé­ro 8 mon­dial) s’est dif­fi­ci­le­ment défait de Struff (37e à l’ATP) avant de lais­ser place à l’affiche de la jour­née oppo­sant Medvedev (4e à l’ATP) à Zverev (7e joueur mon­dial). Après la perte du pre­mier set, le Russe a dû batailler pour venir à bout de l’Allemand 3–6 6–3 7–5 en 2h32 de jeu. À l’issu de la ren­contre, le vain­queur des Masters 2020 est reve­nu sur cette belle opposition :

« C’était un match dif­fi­cile pour nous deux (Rublev et lui‐même). Andrey et moi avons tous les deux per­du le pre­mier set. Ce n’é­tait pas facile car nous avions deux jours de repos avant le match… Mais nous sommes heu­reux d’être en finale. C’est le plus impor­tant. Quand c’est contre Sascha et que vous êtes menés 6–3, 3–2, vous vous effon­drez, sou­vent vous per­dez le match. Mais il fal­lait que je garde mes chances pour l’é­quipe avant tout, pour le pays. J’ai juste essayé de res­té concen­tré, j’étais peut‐être un peu ten­du ».