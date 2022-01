Daniil a parlé d’un match irréel, qu’il aurait presque pu gagner même s’il a crampé dans le deuxième set. Mais, il s’est accroché car on sait ce que cela repré­sente pour lui de défendre les couleurs de son pays.

Après avoir perdu le simple, il n’a eu que 25 minutes de repos, un délai large­ment insuf­fi­sant : « Quand j’ai entendu que j’avais 25 minutes pour préparer le double, je n’étais pas très content. Ce n’est dans l’idée surtout quand tu viens de jouer un match de presque trois heures et avec des crampes » a expliqué Daniil qui estime que les condi­tions sont inhumaines.

« L’année dernière, lorsque nous avons gagné, il n’y avait pas encore de plafond. Jouer dans ces condi­tions est une torture. Il fait telle­ment chaud et humide que c’est incroyable. La dernière fois que je me suis senti aussi mal c’était pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ugo doit aussi être féli­cité pour son match. Il a semblé beau­coup plus frais et s’est beau­coup mieux adapté que moi aux condi­tions sur le terrain. Je pense que pendant le match j’aurai changé ma chemise quelque quatre ou cinq fois. C’était très dur »