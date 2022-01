Daniil Medvedev est un dur au mal.

Deux jours après s’être incliné face à Ugo Humbert où il a été pris de vomis­se­ments, le Russe a corrigé la mire ce mardi face à l’Australie en rempor­tant faci­le­ment son duel face à Alex De Minaur avant de s’im­poser en double avec l’éton­nant Roman Safiullin pour une victoire nette et sans bavure de la Russie face au pays hôte (3–0).

Interrogé à l’issue de la rencontre, le numéro 2 mondial a reconnu qu’il avait souf­fert physi­que­ment ces dernières heures même si tout est fina­le­ment rentré dans l’ordre.

« Tout d’abord, je suis très heureux de la façon dont l’équipe s’est comportée aujourd’hui (mardi). Je suis très fier de moi après avoir perdu le premier jour contre Humbert alors que j’ai dû jouer le double en 25 minutes après le simple. Mon corps a beau­coup souf­fert. Aujourd’hui, je n’ai pas eu de malaise et si votre parte­naire fait son travail et vous aide, tout va beau­coup mieux. Avant le match, je ne savais pas comment j’al­lais me sentir sur le terrain et je voulais que Roman gagne au cas où il y aurait des problèmes. Sa victoire a été essen­tielle pour me détendre sur le court. Si nous voulons gagner cette ATP Cup, nous devons donner le meilleur de nous‐mêmes. »