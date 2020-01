D’abord poussif avec la perte du premier set 6-1 face à Fabio Fognini (qui venait juste d’arriver en Australie après être devenu papa), Daniil Medvedev est ensuite monté en puissance. Le Russe, sensation de l’année 2019 avec ses six finales de suite, s’impose 1-6, 6-1, 6-3 et permet à la Russie de dominer l’Italie (2-0) après la victoire de Karen Khachanov sur Stefano Travaglia. Fabio Fognini, lui, a été fidèle à lui-même en alternant les hauts et les bas.